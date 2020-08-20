الخارجية الألمانية: لن يكون هناك منتصر عسكري بالصراع في #ليبيا. #المرصد
الخارجية الألمانية: لن يكون هناك منتصر عسكري بالصراع في #ليبيا. #المرصد
غير صحيح فالجيش التركى سيهلك مع الناتو المسيحى فى حربه القذرة ضد المسلمين بعد ان سقطت عن اوربا وامريكا كل القيم التى يرفعوها عن الديمقراطية وفرضوا حكومة مرفوضة من نواب الشعب ومنتهية الصلاحية وسمحوا بجلب نفايات ارهابية فى طائرات وسفن مدنية الى ليبيا واسلحة حديثة معهم رغم وجود تحالف دولى لدعم الارهاب طلع هباب ولكن نهايتكم حتمية امام جيش المسلمين قبل فتح اسطنبول دون قتال واقتسام غنائمها هذا موعدنا به الصادق الامين فى حديثى ابوهريرة بصحيح مسلم ويؤمن به كل المسلمين
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