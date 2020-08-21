يسقط بن رجب والعجلاتي .. رد الزاوية على رصاص الداخلية ضد ” غضب الفقراء “. #ليبيا #المرصد
يسقط بن رجب والعجلاتي .. رد الزاوية على رصاص الداخلية ضد ” غضب الفقراء “. #ليبيا #المرصد
العجلاتى اخوانى حقير يعشق السلطة والمال باى ثمن رحب بالاحتلال التركى وجلب نفايات ارهابية جلبت له المنفعة وطالب بالاحتلال الامريكى ليقدم للقوى الاستعمارية نفسه على انه كلبهم الوفى فى ليبيا مستعد لكل طلباتهم للحقيرة و زيرا لحريم السلطان وملابسهم الداخلية !!!
مايزعج العجلاتى القرداتى المصراتى واخوانه المفسدين اذاعة النشيد الوطنى السابق
الله أكبر الله اكبر
والله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيد
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي
يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي
فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي
الله أكبر الله اكبر
قولوا معي الويل للمستعمر
والله فوق الغادر المتجبر
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدى
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