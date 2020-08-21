رئيس مجلس النواب : وقف اطلاق النار يقطع الطريق امام التدخلات الخارجية ويساهم في عودة ضخ النفط
#الحدث_الليبي
رئيس مجلس النواب : وقف اطلاق النار يقطع الطريق امام التدخلات الخارجية ويساهم في عودة ضخ النفط
#الحدث_الليبي
ضيعت ليبيا الحره المستقله يا عقيله انت و حفتر و قبائل حب المال … و ليفرح الصهيويهود و اذنابهم التركيهود و الخوان صهيويهود و ماسون المتأسلمون …..حسبنا الله و نعم الوكيل ( و لا نعفي القياده المصريه منذ فبراير ٢٠١١ من المصيبه و البلاء الذي وقع علي ليبيا..و جعلوا مصر تعيش في توتر و تهديد ابدي .. لك الله يا مصر
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