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رئيس مجلس النواب : وقف اطلاق النار يقطع الطريق امام التدخلات الخارجية ويساهم في

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس النواب : وقف اطلاق النار يقطع الطريق امام التدخلات الخارجية ويساهم في عودة ضخ النفط
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ضيعت ليبيا الحره المستقله يا عقيله انت و حفتر و قبائل حب المال … و ليفرح الصهيويهود و اذنابهم التركيهود و الخوان صهيويهود و ماسون المتأسلمون …..حسبنا الله و نعم الوكيل ( و لا نعفي القياده المصريه منذ فبراير ٢٠١١ من المصيبه و البلاء الذي وقع علي ليبيا..و جعلوا مصر تعيش في توتر و تهديد ابدي .. لك الله يا مصر

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