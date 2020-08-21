الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي : أرحب بالبيانات الصادرة عن الرئاسى ومجلس النواب بوقف اطلاق النار والعمليات العسكرية باعتبارها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية في #ليبيا . #المرصد