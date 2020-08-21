المؤسسة الوطنية للنفط:

– نرحب ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف انتاج وتصدير النفط وتجميد ايرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، مع ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الاشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط.

– فيما يتعلق باستمرار تزويد الغاز لمحطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، نؤكد أننا سنقوم ببذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات للسماح باستمرار إنتاج الغاز والذي يتوقع توقفه مساء يوم غد السبت 22 أغسطس 2020.

– قمنا بإرسال شحنة ديزل إلى بنغازي يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 من أجل سد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية، وذلك رغم النقص الشديد لمخصصات المحروقات والديون الضخمة التي تراكمت نتيجة إقفال الحقول المنتجة للغاز والنفط وتوقف المصافي.

– نجدد الدعوة لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط.

– نعرب عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في ساعدوا في تحقيق التقدم حتى الآن، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة، وسنواصل العمل بلا كلل بما فيه صالح جميع الليبيين.