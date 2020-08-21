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مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في #طرابلس يشترط إنسحاب الجيش من الموانئ والحقول

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في #طرابلس يشترط إنسحاب الجيش من الموانئ والحقول النفطية لرفع حالة القوة القاهرة . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • لن يكون لك مكان ياصنع الاخوان ياشيطان فى اى اتفاق جديد

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  • سرت والجفرة وكل ليبيا وحتي تحت قدميك ملك الليبين الاحرار
    انا الاترك والارهابين اتباع اردوغان
    واتباع الاخوان الماسونيين
    ستنظف ليبيا من المعتدين اللصوص
    قريبا بإن الله وعونه ومشيئته
    سلما او طردا بان الله

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