مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في #طرابلس يشترط إنسحاب الجيش من الموانئ والحقول النفطية لرفع حالة القوة القاهرة . #ليبيا #المرصد
مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في #طرابلس يشترط إنسحاب الجيش من الموانئ والحقول النفطية لرفع حالة القوة القاهرة . #ليبيا #المرصد
لن يكون لك مكان ياصنع الاخوان ياشيطان فى اى اتفاق جديد
يجب دعوة السراج لسرت
سرت والجفرة وكل ليبيا وحتي تحت قدميك ملك الليبين الاحرار
انا الاترك والارهابين اتباع اردوغان
واتباع الاخوان الماسونيين
ستنظف ليبيا من المعتدين اللصوص
قريبا بإن الله وعونه ومشيئته
سلما او طردا بان الله
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