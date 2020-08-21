جامعة الدول العربية، ترحب بإعلان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات انتاج وتصدير النفط وادارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.
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ليبيا مباشر
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