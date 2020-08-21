هبوط طائرة شحن عسكري تركية من طراز C130 في قاعدة الوطية الجوية وعلى متنها عسكريي

هبوط طائرة شحن عسكري تركية من طراز C130 في قاعدة الوطية الجوية وعلى متنها عسكريين أتراك في رحلة من اسطنبول تخللها ترانزيت في #مصراتة . #ليبيا #المرصد
هبوط طائرة شحن عسكري تركية من طراز C130 في قاعدة الوطية الجوية وعلى متنها عسكريين أتراك في رحلة من اسطنبول تخللها ترانزيت في #مصراتة . #ليبيا #المرصد
مهما فعل الجيش التركى فنهايته محددة فى حديثى ابوهريرة بصحيح مسلم من فتح اسطنبول بدون قتال واقتسام غنائمها ونحن نصدق الصادق الامين الذى وصف حال المسلمين الان منذ 1440سنة
عن أبي عبد السلام، عن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن»، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت».
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