رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي: -نرحب البيانات المتبادلة الصادرة ال

رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي:

-نرحب البيانات المتبادلة الصادرة اليوم الجمعة لإعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

-الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

-نستبعد أن يكون بيان السراج مناورة سياسية، ونشدد على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

-المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، ذلك الأمر سيستغرق وقتا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه.

-نعرب عن شكرنا للدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، خاصة ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك.

#الحدث_الليبي