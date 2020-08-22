عاجل

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري: -مجلس النواب ملتزم بالعمل مع دول

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-مجلس النواب ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية.

-نؤكد دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد.

-اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

-نعبر عن أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه.

#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و التركيهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( سوء خلق) ، اللي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و اللي عنل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ عابدي الزعيم ساعدوكم في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

    رد