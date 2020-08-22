عبدالعزيز: حكومة الوفاق تستمد قوتها من الخارج.. ونواب #طرابلس يعلمون في قرارة أن

عبدالعزيز: حكومة الوفاق تستمد قوتها من الخارج.. ونواب #طرابلس يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا نوابًا. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: حكومة الوفاق تستمد قوتها من الخارج.. ونواب #طرابلس يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا نوابًا. #ليبيا #المرصد
اى قوة ياحمار لمليشيات الوفاق امام قوة الجيش الوطنى بدعم مصرى طائرات من الجيل الرابع وانظمة دفاع جوى وبرى ومدرعات عديدة امام مليشيات معها طائرات مسيرة يسهل اسقاطها وانظمة دفاعها الجوى يسهل تدميرها وغير فعالة امام طيران مقاتل كما ان الجيش المصرى جاهز بموافقة شعبية على نشر مليون مقاتل امام عشرات الاف من المرتزقة معهم 3000 ضابط وجندى تركى فقط والتاريخ شاهد على تفوق الجيش المصرى حيث استطاع 15 الف جندى مصرى بقيادة ابراهيم باشا هزيمة الجيش التركى 45 الف فى سوريا واسر قائده رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتل 3000 بينما خسائر الجيش المصرى كانت 450 قتيل فقط وتفاصيل المعركة موجودة على النت يمكن الرجوع اليها …
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