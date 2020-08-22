المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضو

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث عبر المجلس عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام، مؤكدا أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه.