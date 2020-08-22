المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضو

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث عبر المجلس عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام، مؤكدا أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه.
تعليق
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بدون حضور الاعضاء الاربعة المنسحبون قراركم باطل مسبقا
اى دولة مدنية تتحدثون عنها وانتم مغتصبون للسلطة ولم تحترموا الدستور ولاحتى الاتفتاق السياسى وجلبتم نفايات ارهابية لحمايتكم من غضب الشعب واطلقتم النار على المظاهرات السلمية فى الزاوية وحاربتم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بقرار رسمى بينما الدولة المدنية الحقيقية فى الشرق حيث حكومة عبدالله الثنى رئيس وزراء مدنى نال ثقة البرلمان ولوكان هناك حكم عسكرى يعنى مجلس عسكرى يدير مجلس الوزراء لواء وحل البرلمان ويرفض اى انتخابات وهذا غير موجود اصلا والكل يعرف انكم كاذبون واى انتخابات ستطيح بكم وتدخلكم السجون
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