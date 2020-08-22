المشري يتمسك مجددًا بالإستفاء على مشروع الدستور للبقاء أطول فترة قبل أي إنتخابات ، وفق الآتي :

– تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة تنفيدية منفصلة عنه

– يطلب المجلس الرئاسي الجديد بعد تشكيله من مفوضية الإنتخابات تنفيذ إستفتاء شعبي على مسودة الدستور .

– مفوضية الإنتخابات تحتاج على الإقل إلى 6 أشهر لتنفيذ عملية الإستفتاء وتجهيز مراكز الإقتراع وما إلى ذلك .

– في حال صوت الشعب بنعم على المسودة ، يضع مجلس النواب قانون الإنتخابات وسيحتدم الجدل عن من سيضع القانون بين مجلس النواب والمجلس الموازي في #طرابلس .

– وإذا صوت الشعب بـ لا يُعاد الإستفتاء مرة أخرى خلال 90 يوم وإذا صوت بـ لا مرة أخرى فالأمر متروك للمجهول لأن المسودة لم تحدد الخطوة التالية .

‎بعد وضع قانون الإنتخابات في حال صوت الشعب بنعم- للدستور ، تجري الإنتخابات بعد 240 يوم من تاريخه وفقًا لمسودة الدستور ذاتها .

وبناءً على الانتخابات وفقًا لمسودة الدستور ، يتم انتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب مع إضافة جسم جديد على كاهل الدولة يسمى مجلس الشيوخ ويتكون من 72 عضوًا بالإضافة لأعضاء مجلس النواب .

إجمالي الفترة الزمنية حسب ماسبق : مابين سنة ونصف الى سنتين أخرى على الأقل تبقى فيها المجالس الحالية في السلطة مع حكومة ومجلس رئاسي جديد بدل الحالي . #ليبيا #المرصد