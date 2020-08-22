وزير الخارجية المصري سامح شكري، يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ما

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس، تناول خلاله الوزيران آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.