وزير الخارجية المصري سامح شكري، يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ما

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس، تناول خلاله الوزيران آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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