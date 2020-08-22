الصلابي: الليبيون الأحرار عرفوا كيف يتصدون للإستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعو

الصلابي: الليبيون الأحرار عرفوا كيف يتصدون للإستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعومة من العصابات الإبليسية. #ليبيا #المرصد
الصلابي: الليبيون الأحرار عرفوا كيف يتصدون للإستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعومة من العصابات الإبليسية. #ليبيا #المرصد
اى احرار ياميبون قصدك حريم السلطان الخوان بيتناكوا من الاتراك ومن النفايات الارهابية التى نهبت اموال مصرف ليبيا المركزى الليبى والليبين الاحرار بجد حاولوا التظاهر رفضا للاحتلال التركى والمرتزقة فاطلقوا عليهم النار الاشرار كلاب النار من اخوانك ياحقير
بمفهوم الصلابى الاخوانى الحقير عملاء الاحتلال الايطالى الذين حاربوا عمر المختار احرار اما حمار ياحمار فانت مثل اتباع الدجال ناره جنه وجنته نار
الرد عليك من اقوال العلماء
فقد روى أحمد في مسنده والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتاباً قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولاً، يعني قسطنطينية. وفتح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتح، وأما فتحها بدون قتال فلم يقع بعد، قال الشيخ أحمد شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وذلك في آخر الزمان كما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق فإذا جاؤوها نزولوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها -قال ثور وهو أحد رواة الحديث -لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون.
انت واخوانك من الليبين الاحرار فى النيك من الاتراك مع ابوه وامه انت حر مالم تضر اتناك بعيد عننا ولا تجهر بالمعصية
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