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الليبي وجبة لأسماك المتوسط ..منجزات الصخيرات والمجتمع الدولي لليبيين. #ليبيا #ال

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الليبي وجبة لأسماك المتوسط ..منجزات الصخيرات والمجتمع الدولي لليبيين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • Avatar يقول انفجار ميناء بيروت ـ وأسبابه . والاعلام لا يظهر الانفجار بشكل واضح للمشاهدين وعدد قتلاه ...!!!!:

    ⭕- إنفجارات بسيطة داخل مطعم لبناني تابع لحزب الله في جبل شبعا شمال لبنان 💥
    وتم إخفاء هذا المطعم داخل حجارة الجبل ويتم الدخول اليه بطريقة صعبة ومعقدة تم كشفها ـ عن طريق بعض مهندسين الطيارين المتخصصين .

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  • حريق في سيارات الرالي جنوب المغرب ـ وتحقيقات تتبث بجماعات تهرب المخدرات واليورانيوم ويتم ملاحقتهم بالمروحيات العسكرية .!!!!

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