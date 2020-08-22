الليبي وجبة لأسماك المتوسط ..منجزات الصخيرات والمجتمع الدولي لليبيين. #ليبيا #ال

الليبي وجبة لأسماك المتوسط ..منجزات الصخيرات والمجتمع الدولي لليبيين. #ليبيا #المرصد
الليبي وجبة لأسماك المتوسط ..منجزات الصخيرات والمجتمع الدولي لليبيين. #ليبيا #المرصد
⭕- إنفجارات بسيطة داخل مطعم لبناني تابع لحزب الله في جبل شبعا شمال لبنان 💥
وتم إخفاء هذا المطعم داخل حجارة الجبل ويتم الدخول اليه بطريقة صعبة ومعقدة تم كشفها ـ عن طريق بعض مهندسين الطيارين المتخصصين .
حريق في سيارات الرالي جنوب المغرب ـ وتحقيقات تتبث بجماعات تهرب المخدرات واليورانيوم ويتم ملاحقتهم بالمروحيات العسكرية .!!!!
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