المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس معتدل مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساح

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس معتدل مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية ما بين (27-33) م، وعلى مناطق الدواخل ما بين (34- 36) م بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (37-40) م وتصل على غدامس إلى 42 م.

-من المتوقع أن تتكاثر السحب على مناطق الخليج واحتمال بسيط لسقوط أمطار على سرت والمناطق المجاورة لها.

-البحر ملائم للسباحة والاصطياف على طول الساحل مع مراعاة توخي الحذر أثناء فترة مساء هذا اليوم ويوم الغد نظرا لحدوث بعض الاضطراب في حركة الموج.