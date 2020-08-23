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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس معتدل مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساح

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس معتدل مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.
-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية ما بين (27-33) م، وعلى مناطق الدواخل ما بين (34- 36) م بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (37-40) م وتصل على غدامس إلى 42 م.
-من المتوقع أن تتكاثر السحب على مناطق الخليج واحتمال بسيط لسقوط أمطار على سرت والمناطق المجاورة لها.
-البحر ملائم للسباحة والاصطياف على طول الساحل مع مراعاة توخي الحذر أثناء فترة مساء هذا اليوم ويوم الغد نظرا لحدوث بعض الاضطراب في حركة الموج.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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