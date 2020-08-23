عاجل

#السراج بحث هاتفيا مع السفيرة الفرنسية الوضع في #ليبيا .. وتلقى دعوة من ماكرون ل

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#السراج بحث هاتفيا مع السفيرة الفرنسية الوضع في #ليبيا .. وتلقى دعوة من ماكرون لزيارة #باريس

التفاصيل..https://hdth.tv/cedc6



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اعتقال العميل سامح الباجي – التونسي داخل احد الأبراج في ليبيا – وصرح ببيانات عن محاولة تهريب عاءلة الطرابلسي التونسية – ومدمنة المخدرات التونسية ليلي عقربان الصفاقسي – وسيتم إطلاق النار في الرأس . بعد التحقيق من المكالمات في غرفة الاتصال للامن الداخلي حاليا المكلف بالعقيد” علي محمد الكاسح ” بسبب المخالفات الامن والقبض على تاجرات المخدرات في منطقة المدينة القديمة بعد الاقفال التام وإبلاغ سكان المنطقة عن مخالفات وانتشار الأمراض في تلك المنطقة .

    رد