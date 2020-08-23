السراج بحث هاتفيا مع السفيرة الفرنسية الوضع في #ليبيا .. وتلقى دعوة من ماكرون ل

#السراج بحث هاتفيا مع السفيرة الفرنسية الوضع في #ليبيا .. وتلقى دعوة من ماكرون لزيارة #باريس
التفاصيل..https://
#السراج بحث هاتفيا مع السفيرة الفرنسية الوضع في #ليبيا .. وتلقى دعوة من ماكرون لزيارة #باريس
التفاصيل..https://
اعتقال العميل سامح الباجي – التونسي داخل احد الأبراج في ليبيا – وصرح ببيانات عن محاولة تهريب عاءلة الطرابلسي التونسية – ومدمنة المخدرات التونسية ليلي عقربان الصفاقسي – وسيتم إطلاق النار في الرأس . بعد التحقيق من المكالمات في غرفة الاتصال للامن الداخلي حاليا المكلف بالعقيد” علي محمد الكاسح ” بسبب المخالفات الامن والقبض على تاجرات المخدرات في منطقة المدينة القديمة بعد الاقفال التام وإبلاغ سكان المنطقة عن مخالفات وانتشار الأمراض في تلك المنطقة .
أضف تعليقـك