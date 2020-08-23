أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي للناطق الرسمي باسم الجيش الليب

أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء #أحمد_المسماري:

– المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي.

– ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت.

– خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية رصدنا سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

– حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم.

– التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار.

– الجيش العربي الليبي جاهز للرد علي أي محاولة للهجوم علي تمركزاته في سرت والجفره.

#الحدث_الليبي