أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي للناطق الرسمي باسم الجيش الليب

أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء #أحمد_المسماري:
– المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي.
– ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت.
– خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية رصدنا سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.
– حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم.
– التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار.
– الجيش العربي الليبي جاهز للرد علي أي محاولة للهجوم علي تمركزاته في سرت والجفره.
#الحدث_الليبي
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