صور اولية لهجوم المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس اسفر عنها اطلاق نار في الهواء لتفريق المتظاهرين
#الحدث_الليبي
صور اولية لهجوم المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس اسفر عنها اطلاق نار في الهواء لتفريق المتظاهرين
#الحدث_الليبي
صور من مصراتة
وجماعة مفوضية الكشاف والمرشدات ـ المرجومات .
تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس
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تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس
وتفتيش مسلح لمحلات التزيين والزنا . توفير شاحنات الجثث ـ لمركز التظاافة ـ
-ضباط الشرطة العسكرية .
تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس
وتفتيش مسلح لمحلات التزيين والزنا . توفير شاحنات الجثث ـ لمركز التظاافة
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