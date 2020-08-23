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صور اولية لهجوم المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس اسفر عنها اطلاق نار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور اولية لهجوم المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس اسفر عنها اطلاق نار في الهواء لتفريق المتظاهرين

#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس

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    رد

  • تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس
    وتفتيش مسلح لمحلات التزيين والزنا . توفير شاحنات الجثث ـ لمركز التظاافة ـ

    رد

  • -ضباط الشرطة العسكرية .

    تاجرة المخدراات التونسية ليلى السفاقصي تحاول الهروب من طلقات السلاح من فندق في طرابلس
    وتفتيش مسلح لمحلات التزيين والزنا . توفير شاحنات الجثث ـ لمركز التظاافة

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    رد