بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدين

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة بمنطقة الجبل الغربي، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.

وتدعو البعثة إلى وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية.

وتحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا على الفور.