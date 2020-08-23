بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدين

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة بمنطقة الجبل الغربي، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.
وتدعو البعثة إلى وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية.
وتحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا على الفور.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدين
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة بمنطقة الجبل الغربي، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.
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