#طرابلس : حرق إطارات وإغلاق الشوارع في منطقة الدريبي
#الحدث_الليبي
#طرابلس : حرق إطارات وإغلاق الشوارع في منطقة الدريبي
#الحدث_الليبي
كلم ـ العقيد علي ـ وخوذ معاك ـ الكاسح 34 ـ وارفعهم ـ للساحة المركزية . وشوف من في يتكلم بالجهاز في مسجد الدريبي على مكبر الصوت وطلعه من المسجد.
ونظم الدفاع المدني لاطفاء واوقف المسؤلين عنها . ❎
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