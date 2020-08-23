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#طرابلس : حرق إطارات وإغلاق الشوارع في منطقة الدريبي #الحدث_الليبي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#طرابلس : حرق إطارات وإغلاق الشوارع في منطقة الدريبي
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كلم ـ العقيد علي ـ وخوذ معاك ـ الكاسح 34 ـ وارفعهم ـ للساحة المركزية . وشوف من في يتكلم بالجهاز في مسجد الدريبي على مكبر الصوت وطلعه من المسجد.
    ونظم الدفاع المدني لاطفاء واوقف المسؤلين عنها . ❎

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    googleusercontent.com/proxy/D2dXh5fD-6pTESzx7vehSFLP7jhdOzrpwhnhSpCUOwX3jK9xCPq53JDoJzXWvASL66PEPWbJ0xFCgtF_4Pz1WzxcUaTcSadfYAXMiWFr4KJ07G45BeraCtpvNmm1N8Tm-cbbI3FCAS1hdwzlDrGRwAgGsen3BcCYHyk

    رد