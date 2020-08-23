الفقيه: أعداء فبراير وأنصار الثورة المضادّة هم من يتمسكون بحفتر.. وعقيلة صالح لي

الفقيه: أعداء فبراير وأنصار الثورة المضادّة هم من يتمسكون بحفتر.. وعقيلة صالح ليس له طموح ديكتاتوري أو فردي. #ليبيا #المرصد
الفقيه: أعداء فبراير وأنصار الثورة المضادّة هم من يتمسكون بحفتر.. وعقيلة صالح ليس له طموح ديكتاتوري أو فردي. #ليبيا #المرصد
ماهو لو انت تتحشم وعندك دم ودين كويس راك ما تقولاش الكلام هذا، شني هي التورة اللي قاعدة لليوم نتيجتها هي اعمار المقابر بالليبيين واكثرهم شباب ثورة دمرت بلاد في جميع نواحي الحياة ، والله لما نسمع بواحد مات نتفكركم ولما نشوف دمار نتفكركم ولما نوقف في الطوابير بين مصرف وغاز وبنزينة ونافطة نتفكركم ولما نشم في الكناسة نتفكركم ، اتحشم على وجهك راهو وجهك كله شيب ، بينك وبين القبر شعرة وانت قاعد تبرر للباطل وتسخن في الجاهل وتأجج في الفتن ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك
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