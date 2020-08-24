المركز الوطني للأرصاد الجوية: -لا تغير في حالة الطقس حيث يميل للاعتدال على مناط

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-لا تغير في حالة الطقس حيث يميل للاعتدال على مناطق الشمال وتبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية بينما درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب ومن المتوقع أن يبقى استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع.

-تتكاثر السحب هذا اليوم على سرت والمناطق المجاورة لها مع احتمال بسيط لسقوط زخات من المطر.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية ما بين (28- 32) م، وعلى مناطق الدواخل ما بين (33-36) م، بينما تتراوح أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (37- 41) م.

-البحر غير مناسب للسباحة على طول الساحل خاصة على الساحل الغربي، وذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.