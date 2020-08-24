رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، لبحث الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء كورونا، والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مطالبة دولية بتحقيق فوري في إطلاق النار على مظاهرات طرابلس
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
#الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش: معلومات عن حشود للميليشيات السورية – التركية للهجوم
تم النشر منذُ 16 دقيقة
السفارة الأمريكية في #ليبيا : من حق المواطنين الليبيين المشاركة في الإحتجاجات وع
تم النشر منذُ 26 دقيقة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي بأعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز وأعضاء
تم النشر منذُ 27 دقيقة
أضف تعليقـك