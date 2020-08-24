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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، لبحث الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء كورونا، والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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