رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، لبحث الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء كورونا، والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.