رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي آلن ب

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، حيث جدد بوجيا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي أعلنها في 21 أغسطس لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا، فيما أكد السراج تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة التي طرحها تحتاج إلى دعم الاتحاد خلال مراحلها المختلفة بدءاً من وقف إطلاق النار وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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ليبيا مباشر
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