حسب مصادر خاصة للحدث

• الجيش الوطني الليبي لديه عدد من الشروط بشان وقف اطلاق النار وهذه الشروط سلمت لدول اوروبا واميركا وتتمثل في الأتي :

• سحب الميلشيات المسلحة من حدود سرت والجفرة

• ارسال بعثة دولية لاشراف علي خروج المرتزقة التابعة لوقوف والميلشيات المسلحة من سرت والجفرة وان تكون البعثة تضم ممثلين عّن الدول الاوروبية واميركا ودراسة الامور علي الأرض

• الجيش الوطني الليبي طالب من ضمن الشروط تفكيك القواعد العسكرية التركية تماما قبل الموافقة علي اي مبادرة

• وضع جدوال زمني لسحب المستشارين العسكريين الاتراك من مصراتة ومن ليبيا بشكل كامل

• الجيش الوطني الليبي يرفض ان تحل اي قوات محل الجيش محل الجيش في سرت والجفرة ويتمسك بِسْحب مرتزقة والميلشيات

• كتابة تعهد كتابي يضمن بوقف اطلاق النار والالتزام به اضافة الي وقف دخول المرتزقة والميلشيات المسلحة الي ليبيا

• وضع جدوال زمني واطار قانوني لتفكيك الميلشيات المسلحة وتسليم الاسلحةً الي الجيش الوطني ومؤسسات الدولة الرسمية

• يتولي الجيش الوطني الليبي مسؤولية تامين المناطق النفطية بشكل كامل ودون مشاركة من اي اطراف تابعة لوفاق

• الجيش الوطني الليبي متمسك بضرورة قبل اي تفاوض يتم سحب الاليات ومعدات العسكرية من يد الميلشيات المسلحة

• شروط الجيش الليبي ايضا تتمثل في ان يكّون هناك اتفاق ملزم بوقف تسليح الميلشيات والمرتزقة

• الجيش الوطني الليبي متمسك بتامين سرت والجفرة من الميلشيات المسلحة وعدم الانسحاب

• اي اتفاق لوقف اطلاق نار يجب ان يكّون كتابي وملزم وبرعاية دولية واممية وسحب الغطاء عّن الميلشيات المسلحة وسحبهم تماما

• الزام تركيا بتعهد ملزم بسحب قواتها وعدم بناء اي قواعد او مشروعات عسكرية في ليبيا

• من بين الشروط ايضا تجميد الاتفاقيات بين حكومة السراج وتركيا ووقف العمل بها

وحسب مصادر خاصة

• تركيا لازالت تقوم بعمليات تسليح لميلشيات المسلحة

• الخبراء العسكريين الاتراك لازالوا في ليبيا ويقوموا بتدريب عناصر مسلحة شديدة الخطورة

• تركيا لازالت تقوم بتنفيذ كافة الاتفاقيات التي ابرمت مع حكومة الوفاق وليس هناك تراجع في اي اتفاق بين الطرفين

• تركيا تصمم علي تواجد عسكري دائم في ليبيا وانشاء قواعد عسكرية في ليبيا

• شركات تركية منذ ايام ابرمت عقود جديدة في مجال الطاقة ومجال انشاء مصانع لسلع الغذائية في طرابلس