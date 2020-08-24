رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مجموعة كاليون التركية استكمال المشاريع المتوقفة

في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اجتماعاً اليوم مع وفد من شركة كاليون التركية يضم رئيس مجموعة البناء بالشركة السيد سيردار أوفير، وعضو مجلس الإدارة رئيس مجموعة الطاقة السيد مرتضى عطا، والمستشار الأول قوني ايكيز، ومدير تطوير الأعمال بالشركة السيد محمد توفان كوريز، وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات السيد ميلاد معتوق، ووكيل عام وزارة الصحة السيد محمد الهيثم، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية السيد إبراهيم تاكيتة، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة دكتور محمد ماشينة، ومدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد رمضان بن شعبان.

وبحث الاجتماع استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.

يأتي ذلك في إطار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.