السراج يوجّد كلمة على تمام الساعة العاشرة مساءاً
السراج يوجّد كلمة على تمام الساعة العاشرة مساءاً
نشر قوات تركية في الغرب الليبي ونزع السلاح من جميع المليشيات و المافيات المسلحة و القبض علي جميع المجرمين المعرقلين لبناء الدولة و تدريب قوات شرطة والجيش
نشر قوات مصرية لنزع السلاح من مليشيات القبلية التي لن تلبت إلا أن تتقابل فيما بينها و تحول الشرق الليبي الي بؤر إرهاب و إعادة تشكيل قوات حفتر علي اساس جيش منظم
ضم الجيشين بعد تلات سنوات و تشكيل حكومة وطنية منتخبة
من غير هذا ستدخل ليبيا في سيناريو جديد في العالم هو سيناريو المافيات العالمية وتصبح دولة مافيات تتحكم في حكومات الدول المجاورة و مصدر إرهاب و تجارة بشر و مخدرات و تهريب
سيعلن السراج تخليه عن السلطة وتسليمها الا الاتراك !!!
السراج مجرد واحد من حريم السلطان العثمانى امعة تافه بعد ان باع ليبيا للاتراك واشترى نفايات بشرية يرفض الجميع ان تتواجد على ارضه والقصاص من السراج واجب بتعليق جثته فى ميدان الشهداء مع كل من وقع او حضر اتفاقية العار
Princess Warda (alsaraaj) will come out with her fancy & fine chocolate and pass that along to the overheated young children & their brave mothers & sisters and clearly state and declare that her ” birth certificate ” says/displays her true & legal nationality is a ” diseased Turkish
No one could break down the will or the power of PEOPLE , ya long time sleepy Tripolians “
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