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كتيبة ” ثوار #طرابلس ” : التظاهر والتعبير السلمي ضد الفساد يجب حمايته ولكن ماحدث

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كتيبة ” ثوار #طرابلس ” : التظاهر والتعبير السلمي ضد الفساد يجب حمايته ولكن ماحدث من أعمال شغب وحرق لا يؤسس للدولة #المدنية التي نسعى لها . #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • اى دولة مدنية ياحقير فمن يقبل احتلال بلاده من الاتراك ونقل نفايات ارهابية يلفظها العالم كله خائن للوطن لهذا يخشى غضب الشعب الحليم عندما يغضب لهذا نرى سعار الفاسدين

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