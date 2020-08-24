كتيبة ” ثوار #طرابلس ” : التظاهر والتعبير السلمي ضد الفساد يجب حمايته ولكن ماحدث من أعمال شغب وحرق لا يؤسس للدولة #المدنية التي نسعى لها . #ليبيا #المرصد ( بيان )