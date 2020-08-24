كتيبة ” ثوار #طرابلس ” : التظاهر والتعبير السلمي ضد الفساد يجب حمايته ولكن ماحدث من أعمال شغب وحرق لا يؤسس للدولة #المدنية التي نسعى لها . #ليبيا #المرصد ( بيان )
كتيبة ” ثوار #طرابلس ” : التظاهر والتعبير السلمي ضد الفساد يجب حمايته ولكن ماحدث من أعمال شغب وحرق لا يؤسس للدولة #المدنية التي نسعى لها . #ليبيا #المرصد ( بيان )
اى دولة مدنية ياحقير فمن يقبل احتلال بلاده من الاتراك ونقل نفايات ارهابية يلفظها العالم كله خائن للوطن لهذا يخشى غضب الشعب الحليم عندما يغضب لهذا نرى سعار الفاسدين
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