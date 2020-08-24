صورة وتعليق | ” أزلام ، قرامطة ، مندسين ، مخربين ، عملاء ، عاهرات ، لجان ثورية ، خونة ، فوضوين وضد الشرعية ، أين كانوا يوم 4/4 ? ” .. وفي ختام حراكهم لليوم نظفوا مخلفاتهم في الميدان وغادروا . #ليبيا #المرصد