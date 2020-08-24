صورة وتعليق | ” أزلام ، قرامطة ، مندسين ، مخربين ، عملاء ، عاهرات ، لجان ثورية ، خونة ، فوضوين وضد الشرعية ، أين كانوا يوم 4/4 ? ” .. وفي ختام حراكهم لليوم نظفوا مخلفاتهم في الميدان وغادروا . #ليبيا #المرصد
صورة وتعليق | ” أزلام ، قرامطة ، مندسين ، مخربين ، عملاء ، عاهرات ، لجان ثورية ، خونة ، فوضوين وضد الشرعية ، أين كانوا يوم 4/4 ? ” .. وفي ختام حراكهم لليوم نظفوا مخلفاتهم في الميدان وغادروا . #ليبيا #المرصد
جلب نفايات ارهابية لحماية نظام فاسد من غضب الشعب لن يدوم كثيرا فمن الحق الشعب طبقا ﻻلقانون الدولى مقاومة المحتل ومن حق الشعب الليبى احراق كل النفايات الارهابية اذا لم يغادروا اليلاد فهم اصل الخراب فى كل مكان
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