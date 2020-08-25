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في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو البرلمان المصري محمد نجاح الشورى: – إعلان حكومة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو البرلمان المصري محمد نجاح الشورى:

– إعلان حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار أنقذ ليبيا والمنطقة بأسرها من الدمار والحروب والخراب.

– متفاؤلون بأن تأخذ القضية الليبية منحى مختلفا بعد سنوات من المحاولات السياسية لحلها بالطرق السلمية وبالحوار الهادئ بين جميع الأطراف الليبية.

– إعلان وقف إطلاق النار قطع الطريق على قوى إقليمية حاولت دس سمومها عبر إرسال المرتزقة والأسلحة لتدمير ليبيا والمنطقة.

– ندعو المجتمع الدولى الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة لطرد جميع "الدواعش والإرهابين والمليشيات والمرتزقة" من داخل الأراضى الليبية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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