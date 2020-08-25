في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو البرلمان المصري محمد نجاح الشورى:

– إعلان حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار أنقذ ليبيا والمنطقة بأسرها من الدمار والحروب والخراب.

– متفاؤلون بأن تأخذ القضية الليبية منحى مختلفا بعد سنوات من المحاولات السياسية لحلها بالطرق السلمية وبالحوار الهادئ بين جميع الأطراف الليبية.

– إعلان وقف إطلاق النار قطع الطريق على قوى إقليمية حاولت دس سمومها عبر إرسال المرتزقة والأسلحة لتدمير ليبيا والمنطقة.

– ندعو المجتمع الدولى الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة لطرد جميع "الدواعش والإرهابين والمليشيات والمرتزقة" من داخل الأراضى الليبية.