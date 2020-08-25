#الحدث_عاجل..حراك 23 أغسطس الليبي: نمهل #الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها احتراما للشعب
#الحدث_عاجل..حراك 23 أغسطس الليبي: نمهل #الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها احتراما للشعب
مصير القذافى أو صدام للذين باعوا ليبيا للإردوغان الحرامى…
على ثوار الثالث والعشرون من اغسطس تحديد مطالب محددة لنقل السلطة الى رئيس السلطة القضائية وحل كل الاجسام الفاشلة من برلمان ومجلس دولة الاخوان والاستعانة بكفاءات وطنية نظيفة واستبعاد حثالة المجتمع من الخوان امثال سيالة الزبالة وصنع الشيطان والكبير كبير اللصوص والفاسدين الذى حول اموال الشعب الى كرش اردوغان وايضا المشرى كلب اردوغان وغيرهم من الفاسدين ويجب طرد كل النفايات الارهابية وطرد المحتل التركى واى قمع للثورة فنطلب حماية دولية وتحويل المجرمين للجنايات الدولية
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