الرئاسة التركية: يجب أن تكون عائدات الموارد النفطية الليبية في عهدة البنك المركز

الرئاسة التركية: يجب أن تكون عائدات الموارد النفطية الليبية في عهدة البنك المركزي الليبي. #ليبيا #المرصد
الرئاسة التركية: يجب أن تكون عائدات الموارد النفطية الليبية في عهدة البنك المركزي الليبي. #ليبيا #المرصد
البنك المركزى التركى ومنه الى كرش اردوغان الغبى الذى لا يستحى ولا ينفع معه الا الردع والقوة والجيش المصرى له امجاد عظيمة فى الانتصار على الاتراك واسر قائد الجيش التركى مع ستة الاف خروف من جيش الدعارة !!!
هههه. اه. عند. حبيبك. الحرامي. الكبير. ومن. ثم. توصل. عند. المركزي. التركي. هذا. هو. الوجه. الحقيقي. الذي. أتيت. من. أجله. إلى. ليبيا. ياَمعتوه
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