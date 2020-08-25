رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي مع رئيس الهيئة الوطنية لمكا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، لبحث الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام، مشيرا إلى أن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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