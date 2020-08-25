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#الحدث_عاجل..#ليبيا — متحدث باسم حراك “همة شباب ليبيا”: التقديرات تشير لاعتقال ح

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — متحدث باسم حراك “همة شباب ليبيا”: التقديرات تشير لاعتقال حوالي 100 شخص بطرابلس

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بجب استمرار ثورة الثالث والعشرين من اغسطس حتى تحقق اهدافها المشروعة فى الدفاع عن اموال واعراض الشعب الليبى من المغتصبين لليبيا من النفايات الارهابية التركية ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد والشعب الليبى هو سيد قراره على ارضه وخليفة الله فى الارض قال تعالى :-
    ( {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} – يونس (13) {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} – يونس (14)

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