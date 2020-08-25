الحدث_عاجل..#ليبيا — متحدث باسم حراك “همة شباب ليبيا”: التقديرات تشير لاعتقال ح

#الحدث_عاجل..#ليبيا — متحدث باسم حراك “همة شباب ليبيا”: التقديرات تشير لاعتقال حوالي 100 شخص بطرابلس
#الحدث_عاجل..#ليبيا — متحدث باسم حراك “همة شباب ليبيا”: التقديرات تشير لاعتقال حوالي 100 شخص بطرابلس
بجب استمرار ثورة الثالث والعشرين من اغسطس حتى تحقق اهدافها المشروعة فى الدفاع عن اموال واعراض الشعب الليبى من المغتصبين لليبيا من النفايات الارهابية التركية ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد والشعب الليبى هو سيد قراره على ارضه وخليفة الله فى الارض قال تعالى :-
( {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} – يونس (13) {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} – يونس (14)
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