الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، تعقد لقاءً افتراضيًا مع عدد من الناشطات والناشطين من مختلف أرجاء ليبيا، حيث دعت ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الالتفاف حول الوطن وأن يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد، كما

‬رحبت الممثلة الخاصة بالبيان الذي أطلقه هؤلاء الناشطات والناشطون في 18 أغسطس الجاري، والذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي. وأكد الحاضرون في اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين في التظاهر السلمي.