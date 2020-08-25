رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل وفد مؤسسة "جونز" الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية، برئاسة الجنرال شك والد، ويضم الجنرال توم والدهاوسر وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة، لبحث برامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، وآليات التنسيق بين مؤسسة جونز والمؤسسات الامنية والدفاعية الليبية.
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ليبيا مباشر
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