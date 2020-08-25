صورة من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس طرابلس الليلة
احتجاجات بسبب الفساد وتدني الوضع المعشي
صورة من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس طرابلس الليلة
احتجاجات بسبب الفساد وتدني الوضع المعشي
ما اعظمك ايها الشعب الليبى العظيم تحملت الكثير ولكن فاض الكيل واتقى شر الحليم اذا غضب فبعد خروج ااجيش الوطنى من طرابلس لم يعد هناك مبرر لوجود الاحتلال التركى والمرتزقة وبعد تعهد السيسى فى خطاب له بعدم السماح بمرور الخط الاحمر فى الاتجاهين فهو خط سلام وانه لن يكون هناك اى هجوم على طرابلس وبالتالى يجب طرد الاحتلال والمرتزقة ويكون الامن بيد الشعب المسلح الليبى فالشباب الثائر يستطيع تكوين مقاومة شعبية مسلحة تحمى بلاده وليرحل من نهبوا ثروة الشعب بحجج باطلة واتفاقيات لاشرعية لها وخروج الشعب اسقطها رسميا
. الله أكبر الله اكبر
والله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيد
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي
يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي
فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي
الله أكبر الله اكبر
قولوا معي الويل للمستعمر
والله فوق الغادر المتجبر
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي
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