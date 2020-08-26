تركيا تنعى رقيبا في الجيش قتل متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك طرابلس نشرت وزار

تركيا تنعى رقيبا في الجيش قتل متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك طرابلس

نشرت وزارة الدفاع التركية نعيا لأحد جنودها يدعى "بلال يالمز" وهو رقيب بالدفاع الجوي من مدينة كوزان بعد مقتله اليوم في طرابلس خلال ما قالت الوزارة إنها تأدية لمهامه قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان باسم الوزير "خلوصي آكار" محاولا فيه نفي مقتله خلال المعارك التي دارت في ليبيا وبأنه توفي على إثر التهاب رئوي، إن يالمز "قتل أثناء أداء مهمته في طرابلس" حيث تم نقله إلى المستشفى أثناء عمله، لكن لم يتم إنقاذه رغم كل التدخلات.