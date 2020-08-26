المركز الوطني للأرصاد الجوية: -يبقى الطقس معتدل هذا اليوم ويوم الغد على أغلب من

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-يبقى الطقس معتدل هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على بقية المناطق.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (28-34) م، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35-40) م.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي تدريجيا من مساء يوم الجمعة بامتداد منخفض صحراوي حراري ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة، وقد تصل إلى 40 م يوم الأحد.

-حالة البحر غير مناسبة للسباحة خاصة على مناطق الساحل الشرقي لذا وجب تنبيه الإخوة المصطافين لأخذ الحيطة والحذر.

#الحدث_الليبي