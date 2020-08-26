أبرز النقاط في اجتماع المجلس الرئاسي بتاريخ اليوم الأربعاء 26/8/ 2020: -التنسي

أبرز النقاط في اجتماع المجلس الرئاسي بتاريخ اليوم الأربعاء 26/8/ 2020:

-التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

-تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

-اتخاذ جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء.

-الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.

-تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019 م، وذلك لغاية أجل أقصاه تاريخ 31 / 12 / 2020 م.