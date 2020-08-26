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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي بمكتبه بمدينة القبة، رئيس مجلس الوزراء بالحكو

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي بمكتبه بمدينة القبة، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبدالله الثني، للاطلاع على الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي، وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وتوفر الأدوية، ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي، ومخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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