الشريف: مايحدث في طرابلس انعكاس للوضع المأساوي خاص- الحدث الليبي رأى المتخصص ف

الشريف: مايحدث في طرابلس انعكاس للوضع المأساوي

خاص- الحدث الليبي

رأى المتخصص في مكافحة الإرهاب د .محمد ابوراس الشريف، أن ما يحدث في طرابلس وبعض المدن الأخرى، هو انعكاس حقيقي للوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن الليبي.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ"الحدث الليبي"، :"خروج الناس للشارع وحناجرها ترتفع لتصدح بحقوقها الحالية والمستقبلية، هو أمر طبيعي بعد الذل والهوان الذي عاشوه زمن، لعل لهذا الخروج أن يحرج من هم في الحكم و يخرجهم من المشهد سلمياً بعد فشلهم في إدارة البلاد نحو الاستقرار، المليشيات الآن دخلت مرحلة التكتل الجماعي أي تحت عباءة بعض الساسة لكى تضمن بقاءها من خلال وزارة الداخلية وبعض الأجهزة الأمنية".

وفيما يخص وقف إطلاق النار، قال الشريف، :"أعتقد أن سرت ستكون منطقة منزوعة السلاح ومقر جديد للحكومة القادمة حيث أن المحادثات لازالت جارية وهى في المراحل المتقدمة، وإذا فشلت تلك المحادثات اعتقد أن المعارك ستكون شرسة وربما تكون ليبيا ساحة كبيرة لمعركة دولية طويلة الأمد لن تنطفي نارها بسهولة، ولكن لازلنا نعول على تغليب صوت العقل والحكمة من أجل دعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة".