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دوي إطلاق نار كثيف بميدان الشهداء في #طرابلس والشوارع المحادية له. #ليبيا #المرص

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دوي إطلاق نار كثيف بميدان الشهداء في #طرابلس والشوارع المحادية له. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • إلى متى ستحتموا بالسلاح يا اوغاد يا مليشيات النهب والسلب والقتل وإلارهاب يا من تساندون فى الباطل وانتم على باطل من يومكم فتطلقوا النار بكثافة أو بشراسة فنهايتكم محتومة طال الزمان ام قصر يا خونة ويا عملاء ويا انذال ولم تاخدوا العظة والعبرة من التاريخ لانكم جهلة وتاكلوا فى المال الحرام والسحت والزقوم منذ ٢٠١١ ويا فرحتكم يوم الحساب معكم يا أفسد الفاسدين .

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