دوي إطلاق نار كثيف بميدان الشهداء في #طرابلس والشوارع المحادية له. #ليبيا #المرص

دوي إطلاق نار كثيف بميدان الشهداء في #طرابلس والشوارع المحادية له. #ليبيا #المرصد
دوي إطلاق نار كثيف بميدان الشهداء في #طرابلس والشوارع المحادية له. #ليبيا #المرصد
إلى متى ستحتموا بالسلاح يا اوغاد يا مليشيات النهب والسلب والقتل وإلارهاب يا من تساندون فى الباطل وانتم على باطل من يومكم فتطلقوا النار بكثافة أو بشراسة فنهايتكم محتومة طال الزمان ام قصر يا خونة ويا عملاء ويا انذال ولم تاخدوا العظة والعبرة من التاريخ لانكم جهلة وتاكلوا فى المال الحرام والسحت والزقوم منذ ٢٠١١ ويا فرحتكم يوم الحساب معكم يا أفسد الفاسدين .
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