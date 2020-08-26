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كرموس: المجتمع الدولي أصبح لديه يقين أنّ حفتر لا يمكن إدخاله من أيّ باب أو نافذة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كرموس: المجتمع الدولي أصبح لديه يقين أنّ حفتر لا يمكن إدخاله من أيّ باب أو نافذة سياسية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • اخوانى غبى ومتخلف عقليا فالمشير خليفة حفتر هو من يدير اقليمى برقة فزان وسرت والهلال النفطى ودنوب اقليم طرابلس فاى عالم تتحدث عنه ياحقير عالم الاوهام والخرفان فرغم انفكم المشير هو رئيس ليبيا المنتخب عبر الصندوق

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  • وهل نصبوك ياصعلوك متحدثا باسم المجتمع الدولى !!! باميبون المجتمع الدولى يريد امعة تحكم ليبيا وتبيع ثرواتها لهم بلا ثمن وطز فيهم المهم ارادة الشعب الليبى التى تدعم المشير ايها الحقير

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