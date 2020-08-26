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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يتلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس ال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يتلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس الجزائري على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي، مثمنا ما تضمنته البيانات التي صدرت والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اسرع وقت ممكن.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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