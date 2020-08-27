خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط المتوسطي… رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للن

خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط المتوسطي… رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله:

-الصراع الدائر على المنشآت النفطية هو صراع دولي سياسي أكثر من كونه نزاعا ليبيا داخليا حول توزيع الإيرادات.

-هناك عدة دول تستفيد مالياً من غياب النفط الليبي عن السوق العالمية.

-الغالبية العظمى من الليبيين أنفسهم تريد رؤية استئناف إنتاج النفط، مصحوبًا بشفافية حقيقية من جميع الأطراف بشأن الإيرادات والإنفاق.

-المتضرر الأكبر من الإغلاقات هو المواطن الليبي وأكبر دليل على ذلك هو تدهور الجانب الخدمي واستمرار نقص السيولة وغيرها من المشاكل التي يعاني منا المواطن يومياً.