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خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط المتوسطي… رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط المتوسطي… رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله:

-الصراع الدائر على المنشآت النفطية هو صراع دولي سياسي أكثر من كونه نزاعا ليبيا داخليا حول توزيع الإيرادات.
-هناك عدة دول تستفيد مالياً من غياب النفط الليبي عن السوق العالمية.
-الغالبية العظمى من الليبيين أنفسهم تريد رؤية استئناف إنتاج النفط، مصحوبًا بشفافية حقيقية من جميع الأطراف بشأن الإيرادات والإنفاق.
-المتضرر الأكبر من الإغلاقات هو المواطن الليبي وأكبر دليل على ذلك هو تدهور الجانب الخدمي واستمرار نقص السيولة وغيرها من المشاكل التي يعاني منا المواطن يومياً.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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