بعد واقعة الرماية على المتظاهرين.. المجعي: مؤيدو “البركان” شاركوا في المظاهرات و

بعد واقعة الرماية على المتظاهرين.. المجعي: مؤيدو “البركان” شاركوا في المظاهرات ورحيل السراج ليس من أهدافهم. #ليبيا #المرصد
بعد واقعة الرماية على المتظاهرين.. المجعي: مؤيدو “البركان” شاركوا في المظاهرات ورحيل السراج ليس من أهدافهم. #ليبيا #المرصد
لا مكان للخونة الذين باعوا ليبيا للمحتل التركى وجلبوا نفايات ارهابية لحماية الفاسدين ولكن ارادة الشعب ممثلة فى ثوار 23 اغسطس ستنتصر فى النهاية على قوى الشر كما حدث فى مصر والسودان والمتغطى باردوغان عريان فهلاك الجيش التركى على يديه قريب مع انتصار المسلمين على الناتو المسيحى مع تركيا الضالة وفتح اسطنبول بدون قتال واقتسام غنائمها مما يدل على انها ارض كفر وقبل ظهور الدجال واحد علامته الجفاف وهو مانراه الان فى العراق وسوريا !!!
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