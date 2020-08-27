الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: -بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاج

الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري:

-بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا كاذبا مفاده قيام وحدات القوات المسلحة العربية الليبية باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية، عليه نؤكد عدم صحة هذه الاخبار، وننفيها نفيا قاطعا، ونؤكد التزامنا بوقف النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي.

-غاية "المليشيات" من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار "حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية" التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

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